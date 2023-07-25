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Светличный Константин Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1848

Отец: Светличный Федор Данилович

Мать: Светличная ?

Бракосочетание
1875

Жена: Светличная Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Светличный Федор Константинович

Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
23.03.1881

Сын: Светличный Василий Константинович

Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Светличный Иван Константинович

Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Василиса Константиновна

Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Светличный Яков Константинович

Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Светличный Георгий Константинович

Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Светличный Алексей Константинович

Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Мария Константиновна

Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Светличный Митрофан Константинович

Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Калиниченко Павлина Константиновна

Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Светличный Александр Константинович

Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна

Смерть
Неизвестно