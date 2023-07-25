Светличный Константин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Светличный Федор Данилович
Мать: Светличная ?
Дочь: Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна
Сын: Светличный Федор Константинович
Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна
Сын: Светличный Василий Константинович
Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна
Сын: Светличный Иван Константинович
Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна
Дочь: Василиса Константиновна
Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна
Дочь: Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна
Сын: Светличный Яков Константинович
Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна
Сын: Светличный Георгий Константинович
Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна
Сын: Светличный Алексей Константинович
Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна
Дочь: Мария Константиновна
Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна
Сын: Светличный Митрофан Константинович
Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна
Дочь: Калиниченко Павлина Константиновна
Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна
Сын: Светличный Александр Константинович
Мать ребёнка: Светличная Дарья Алексеевна