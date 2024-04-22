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Пелагея Прокопьева

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

01.10.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1835

Отец: Прокопий Иванов

Мать: Вторая Жена Параскева Андреева

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1835 У кого кто родился 01/01.10.1835 Перваго числа той же Новской волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Прокопия Иванова и законной его жены Парасковьи Андреевой от втораго его с ней бра... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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