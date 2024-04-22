Пелагея Прокопьева
Место рождения
Дата рождения01.10.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1835
Отец: Прокопий Иванов
МК-1835 У кого кто родился 01/01.10.1835 Перваго числа той же Новской волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Прокопия Иванова и законной его жены Парасковьи Андреевой от втораго его с ней бра... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно