(Христосова) Евгения Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Денис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Христосов Иосиф Евстафьевич
Отец ребёнка: Христосов Евстафий
Полтавская область, Велико-Крынковский район, село Бетюги
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Христосов Евстафий
Смерть
Неизвестно