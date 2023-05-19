(Христосова) Евгения Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Христосова) Евгения Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Христосов Иосиф Евстафьевич

Отец ребёнка: Христосов Евстафий

Полтавская область, Велико-Крынковский район, село Бетюги
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Христосов Евстафий

Смерть
Неизвестно