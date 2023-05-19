Христосов Евстафий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Христосов Иосиф Евстафьевич
Мать ребёнка: Евгения Денисовна
Полтавская область, Велико-Крынковский район, село Бетюги
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Денисовна
Смерть
Неизвестно