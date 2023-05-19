Христосов Евстафий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христосов Евстафий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Христосов Иосиф Евстафьевич

Мать ребёнка: Евгения Денисовна

Полтавская область, Велико-Крынковский район, село Бетюги
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Денисовна

Смерть
Неизвестно
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