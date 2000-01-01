Пеньковская (Кривоносова) Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривоносов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пеньковский Павел Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пеньковский Алексей Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пеньковский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пеньковская Ульяна Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пеньковская Кристина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно