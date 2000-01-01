Пеньковская (Кривоносова) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеньковская (Кривоносова) Анастасия Сергеевна

Пеньковская (Кривоносова) Анастасия Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривоносов Сергей

Мать: Кривоносова Вера Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеньковский Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пеньковский Павел Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пеньковский Алексей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пеньковский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пеньковская Ульяна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пеньковская Кристина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close