Кривоносов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоносов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пеньковская Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Кривоносова Вера Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоносова Вера Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривоносов Виталий Сергеевич

Мать ребёнка: Кривоносова Вера Егоровна

Смерть
Неизвестно
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