Прийменко Акилина (Акулина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прийменко Акилина (Акулина) Ивановна

Место рождения

Хлебород, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

06.04.1904

Дата смерти

25.06.1904

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1904

Отец: Прийменко Иван Романович

Мать: Прийменко Ефросинья Порфирьевна

Хлебород, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Родилась 6 апреля 1904 года,крестили 6 апреля1904 г. Мать Ефросинья Порфирьевна. Место рождения хутор Хлебородский (Хлебород). Воспреемники: того же хутора крестьянин Иль Павлович Ко(а)ндыба и крест... Показать все
Смерть
25.06.1904
Хлебород, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Умерла примерно в возрасте 3 месяцев от младенческой
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