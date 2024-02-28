Прийменко Акилина (Акулина) Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.04.1904
Дата смерти25.06.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
06.04.1904
Родилась 6 апреля 1904 года,крестили 6 апреля1904 г. Мать Ефросинья Порфирьевна. Место рождения хутор Хлебородский (Хлебород). Воспреемники: того же хутора крестьянин Иль Павлович Ко(а)ндыба и крест... Показать все
Смерть
25.06.1904
Умерла примерно в возрасте 3 месяцев от младенческой