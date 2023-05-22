Наталья Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838 ст.
Дата смерти17.12.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До ?.01.1876
Муж: не указан
Бракосочетание
04.02.1876 ст.
Муж: Павел Васильевич
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 04.02.1876 Вилина крестьянин Павел Васильевич Соколова вдова Наталия Ерофеевна по жениху Заборовья крестьянин Андрей Михайлович по жениху Вилина крестьянин Семен Гаврилович ... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1876 ст.
Сын: Василий Павлович
Отец ребёнка: Павел Васильевич
Афанасьевская церковь 25.12.1876 Вилина Василий Павлович Вилина отец крестьянин Павел Васильевич мать жена Наталия Иерофеевна крестьянин Семен Гаврилович крестьянская дочь Мария Васильевна https://... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.12.1907 ст.
Афанасьевская церковь жена Павла Васильевича https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96B-Y37P?i=632&cat=754352