Наталья Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Ерофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

17.12.1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1860 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.01.1876

Муж: не указан

Бракосочетание
04.02.1876 ст.

Муж: Павел Васильевич

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 04.02.1876 Вилина крестьянин Павел Васильевич Соколова вдова Наталия Ерофеевна по жениху Заборовья крестьянин Андрей Михайлович по жениху Вилина крестьянин Семен Гаврилович ... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1876 ст.

Сын: Василий Павлович

Отец ребёнка: Павел Васильевич

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.12.1876 Вилина Василий Павлович Вилина отец крестьянин Павел Васильевич мать жена Наталия Иерофеевна крестьянин Семен Гаврилович крестьянская дочь Мария Васильевна https://... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
17.12.1907 ст.
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь жена Павла Васильевича https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96B-Y37P?i=632&cat=754352