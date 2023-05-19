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Василий Павлович

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

25.12.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1876 ст.

Отец: Павел Васильевич

Мать: Наталья Ерофеевна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.12.1876 Вилина Василий Павлович Вилина отец крестьянин Павел Васильевич мать жена Наталия Иерофеевна крестьянин Семен Гаврилович крестьянская дочь Мария Васильевна https://... Показать все
Восприемник
09.12.1899 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 09.12.1899 Юхновщина Николай Дмитриевич Юхновщина отец запасной канонир 23 артиллерийской бригады Дмитрий Васильевич мать жена Фекла Федоровна крестьянин Василий Павлович кресть... Показать все
Бракосочетание
07.05.1900 ст.

Жена: Матрона Ивановна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 07.05.1900 Вилина крестьянин Василий Павлович Липяги крестьянская дочь Матрона Ивановна по жениху Макарушкина крестьянин Яков Михайлович по жениху Вилина крестьянин Михаил Се... Показать все
Рождение ребёнка
1904

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно