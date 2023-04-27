of Slonim Roman Danylovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиof Slonim Roman Danylovich

of Slonim Roman Danylovich

Место рождения

Halych-Volhynia, Poland

Дата рождения

1230

Дата смерти

Около 1261

Пол

Мужской

Отец

1201 г.р.

Мать

Около 1203 г.р.

Жена

Около 1238 г.р.

Дети

Около 1258 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1230

Отец: Halytskyj Daniel Romanovich

Мать: Anna Mstislavna

Halych-Volhynia, Poland
Бракосочетание
Около 1255

Жена: Olena Glebovna

Рождение ребёнка
Около 1258

Сын: Of Slonim Vasilko Romanovich

Мать ребёнка: Olena Glebovna

Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1261