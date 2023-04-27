of Slonim Roman Danylovich
Место рожденияHalych-Volhynia, Poland
Дата рождения1230
Дата смертиОколо 1261
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1230
Отец: Halytskyj Daniel Romanovich
Мать: Anna Mstislavna
Halych-Volhynia, Poland
Бракосочетание
Около 1255
Жена: Olena Glebovna
Рождение ребёнка
Около 1258
Сын: Of Slonim Vasilko Romanovich
Мать ребёнка: Olena Glebovna
Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1261