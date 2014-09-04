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Серый Анатолий Зосимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.09.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1981

Дочь: Серая Эльвира Анатольевна

Мать ребёнка: Серая Надежда Александровна

Рождение ребёнка
04.10.1982

Сын: Серый Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Серая Надежда Александровна

Смерть
04.09.2014