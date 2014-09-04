Серый Анатолий Зосимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.09.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1981
Дочь: Серая Эльвира Анатольевна
Мать ребёнка: Серая Надежда Александровна
Рождение ребёнка
04.10.1982
Сын: Серый Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Серая Надежда Александровна
Смерть
04.09.2014