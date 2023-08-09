Клепикова (Паршукова) Мавра Гордиева
Место рождения
Дата рожденияПосле 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1806
Отец: Паршуков Гордий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1826
Отец ребёнка: Клепиков Козма Матфеев
Рождение ребёнка
27.03.1828
Отец ребёнка: Клепиков Козма Матфеев
Рождение ребёнка
06.08.1829
Отец ребёнка: Клепиков Козма Матфеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно