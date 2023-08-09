Клепикова (Паршукова) Мавра Гордиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепикова (Паршукова) Мавра Гордиева

Место рождения

Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

После 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1806

Отец: Паршуков Гордий

Мать: не указана

Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.11.1826

Сын: Клепиков Феодор Козмин

Отец ребёнка: Клепиков Козма Матфеев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.03.1828

Сын: Клепиков Марко Козмин

Отец ребёнка: Клепиков Козма Матфеев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.08.1829

Сын: Клепиков Дометий Козмин

Отец ребёнка: Клепиков Козма Матфеев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепиков Козма Матфеев

Смерть
Неизвестно