Бондырев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондырев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Бондырев Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондырев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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