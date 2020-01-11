Сахарова (Сигалаева) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарова (Сигалаева) Светлана Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1954

Дата смерти

11.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1954

Отец: Сигалаев Иван Алексеевич

Мать: Сигалаева Мария Максимовна

Рождение ребёнка
23.11.1977

Дочь: Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Сахаров Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
20.03.1984

Дочь: Губанова Мария Анатольевна

Отец ребёнка: Сахаров Анатолий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахаров Анатолий Михайлович

Смерть
11.01.2020