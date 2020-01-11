Сахарова (Сигалаева) Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1954
Дата смерти11.01.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1954
Рождение ребёнка
23.11.1977
Дочь: Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Сахаров Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
20.03.1984
Дочь: Губанова Мария Анатольевна
Отец ребёнка: Сахаров Анатолий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.2020