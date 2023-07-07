Сахаров Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСахаров Анатолий Михайлович

Сахаров Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1953

Отец: Сахаров Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1977

Дочь: Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Сахарова Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1984

Дочь: Губанова Мария Анатольевна

Мать ребёнка: Сахарова Светлана Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахарова Светлана Ивановна