Сахаров Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1953
Отец: Сахаров Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1977
Дочь: Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Сахарова Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
20.03.1984
Дочь: Губанова Мария Анатольевна
Мать ребёнка: Сахарова Светлана Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно