Ежова Екатерина Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежова Екатерина Еремеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1832 по 1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1855 ст.

Муж: Иван Павлович Ежов

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Сын: Ежов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Павлович Ежов

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: (Ежова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Павлович Ежов

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.05.1865 ст.

Сын: Ежов Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Павлович Ежов

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.

Сын: Ежов Никита Иванович

Отец ребёнка: Иван Павлович Ежов

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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