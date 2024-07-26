Ежова Екатерина Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1831 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1855 ст.
Муж: Иван Павлович Ежов
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Сын: Ежов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Павлович Ежов
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: (Ежова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Павлович Ежов
Рождение ребёнка
25.05.1865 ст.
Сын: Ежов Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Павлович Ежов
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.
Сын: Ежов Никита Иванович
Отец ребёнка: Иван Павлович Ежов
Смерть
Неизвестно