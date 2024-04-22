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Ежов Иван Иванович

Место рождения

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

С 1869 по 1870 ст.

Дата смерти

15.11.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1869 по 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
10.01.1892 ст.

Жена: Ежова Надежда Григорьевна

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.10.1892 ст.

Дочь: Борисова Зиновия Ивановна

Мать ребёнка: Ежова Надежда Григорьевна

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.10.1895 ст.

Сын: Ежов Яков Иванович

Мать ребёнка: Ежова Надежда Григорьевна

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
15.11.1895 ст.
Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
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