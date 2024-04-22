Ежов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияС 1869 по 1870 ст.
Дата смерти15.11.1895 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1869 по 1870 ст.
Бракосочетание
10.01.1892 ст.
Рождение ребёнка
27.10.1892 ст.
Дочь: Борисова Зиновия Ивановна
Мать ребёнка: Ежова Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
14.10.1895 ст.
Сын: Ежов Яков Иванович
Мать ребёнка: Ежова Надежда Григорьевна
Смерть
15.11.1895 ст.
от чахотки