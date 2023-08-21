Багрецова Апросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Багрецова Палагея Ивановна
Отец ребёнка: Багрецов Иван Васильевич
Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Багрецов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно