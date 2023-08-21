Багрецова Апросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багрецова Апросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Багрецова Палагея Ивановна

Отец ребёнка: Багрецов Иван Васильевич

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Багрецов Данило Иванович

Отец ребёнка: Багрецов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багрецов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно