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Багрецов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Багрецов Василий Артемьевич

Мать: Багрецова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Багрецова Палагея Ивановна

Мать ребёнка: Багрецова Апросинья Ивановна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Багрецов Данило Иванович

Мать ребёнка: Багрецова Апросинья Ивановна

Рождение ребёнка
14.02.1862

Сын: Багрецов Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багрецова Апросинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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