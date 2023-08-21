Багрецов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Багрецова Палагея Ивановна
Мать ребёнка: Багрецова Апросинья Ивановна
Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Багрецова Апросинья Ивановна
Рождение ребёнка
14.02.1862
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно