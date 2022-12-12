Швейба Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швейба Федор Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1907 ст.

Сын: Швейба Андрей Федорович

Мать ребёнка: Швейба Матрона Петровна

Запись о рождении сделана в метрической книге Тихоновской церкви села Ницахи Ахтырского уезда Харьковской губернии.
Место жительства
1907 ст.
Нижнее, Стародубский муниципальный район, Брянская область
На 1907 год - почётный гражданин села Нижнего Стародубского уезда Черниговской губернии. В 1907 году в метрической книге записан как Швей.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швейба Матрона Петровна

Смерть
Неизвестно
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