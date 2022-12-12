Швейба Федор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1907 ст.
Мать ребёнка: Швейба Матрона Петровна
Запись о рождении сделана в метрической книге Тихоновской церкви села Ницахи Ахтырского уезда Харьковской губернии.
Место жительства
1907 ст.
Нижнее, Стародубский муниципальный район, Брянская область
На 1907 год - почётный гражданин села Нижнего Стародубского уезда Черниговской губернии. В 1907 году в метрической книге записан как Швей.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Швейба Матрона Петровна
Смерть
Неизвестно