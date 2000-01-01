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Швейба Матрона Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1907 ст.

Сын: Швейба Андрей Федорович

Отец ребёнка: Швейба Федор Степанович

Запись о рождении сделана в метрической книге Тихоновской церкви села Ницахи Ахтырского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швейба Федор Степанович

Смерть
Неизвестно
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