(Рыжкова) Иустина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данил
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1831 по 1852
Рождение ребёнка
17.02.1853
Дочь: Лугинина Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Рыжков Василий Иванович
Адовщина, Свечинский муниципальный район, Кировская область
крестная той же деревни крестьянина Захара Яковлева Рыжкова жена Марфа Афонасьева дочь