(Рыжкова) Иустина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рыжкова) Иустина Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данил

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1831 по 1852

Муж: Рыжков Василий Иванович

Рождение ребёнка
17.02.1853

Дочь: Лугинина Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Рыжков Василий Иванович

Адовщина, Свечинский муниципальный район, Кировская область
крестная той же деревни крестьянина Захара Яковлева Рыжкова жена Марфа Афонасьева дочь
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