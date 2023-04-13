Сляднева Надежда Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Сляднев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Сляднев Иван Федорович
Рождение ребёнка
29.01.1832
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сляднев Иван Федорович
Рождение ребёнка
06.10.1834
Отец ребёнка: Сляднев Иван Федорович
Рождение ребёнка
01.04.1837
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сляднев Иван Федорович
Рождение ребёнка
14.07.1839
Дочь: Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Сляднев Иван Федорович
Рождение ребёнка
23.08.1842
Сын: Сляднев Феодосий Иванович
Отец ребёнка: Сляднев Иван Федорович
Рождение ребёнка
06.10.1844
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Сляднев Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно