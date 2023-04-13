Сляднева Надежда Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сляднева Надежда Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Сляднев Федор Иванович

Отец ребёнка: Сляднев Иван Федорович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Сляднев Яков Иванович

Отец ребёнка: Сляднев Иван Федорович

Рождение ребёнка
29.01.1832

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сляднев Иван Федорович

Рождение ребёнка
06.10.1834

Сын: Сляднев Петр Иванович

Отец ребёнка: Сляднев Иван Федорович

Рождение ребёнка
01.04.1837

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сляднев Иван Федорович

Рождение ребёнка
14.07.1839

Дочь: Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Сляднев Иван Федорович

Рождение ребёнка
23.08.1842

Сын: Сляднев Феодосий Иванович

Отец ребёнка: Сляднев Иван Федорович

Рождение ребёнка
06.10.1844

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Сляднев Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сляднев Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно