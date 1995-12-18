Круподёрова (Фомина) Елизавета Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круподёрова (Фомина) Елизавета Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1995

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИФ
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Место
Комментарий
Рождение
18.12.1995

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

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Крещение
07.05.1996
Храм Троицы Живоначальной Тверская обл., Фировский р-он, п. Фирово, ул. Первомайская, д. 5. Протоиерей Анатолий Симора
Бракосочетание
09.09.2022

Муж: Круподёров Игорь Викторович

Москва, город федерального значения Москва