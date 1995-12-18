Круподёрова (Фомина) Елизавета Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1995
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1995
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
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Крещение
07.05.1996
Храм Троицы Живоначальной Тверская обл., Фировский р-он, п. Фирово, ул. Первомайская, д. 5. Протоиерей Анатолий Симора
Бракосочетание
09.09.2022
Москва, город федерального значения Москва