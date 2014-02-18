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Ломовцева Василиса Ивановна

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

18.02.2014

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.2014

Отец: Ломовцев Иван Александрович

Мать: Ломовцева Яна Валерьевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
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