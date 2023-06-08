Дементий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр Дмитриев

Мать: не указана

ИВ-1842 такой ведомости нет ⛔ Восприемник!!! МК-1842 Петр 19/21.06.1842 Казенной Куликинской волости деревни Маркова крестьянин Иван Федоров и законная его жена НатальяПетрова, оба православного верои... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно