Дементий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр Дмитриев
Мать: не указана
ИВ-1842 такой ведомости нет ⛔ Восприемник!!! МК-1842 Петр 19/21.06.1842 Казенной Куликинской волости деревни Маркова крестьянин Иван Федоров и законная его жена НатальяПетрова, оба православного верои... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно