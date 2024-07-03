Федора Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедора Петровна

Федора Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Трофимович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ирина Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Трофимович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Прохор Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Трофимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.