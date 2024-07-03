Федора Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Трофимович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ирина Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Трофимович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Прохор Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Трофимович
Смерть
Неизвестно