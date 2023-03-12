Степанов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
год рождения установлен примерно - по сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917года (Губерния Уфимская, уезд Уфимский, волость Богородская, починок Софроновский. Выложено на сайте Башархив)
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Степанова Харитина Никитична
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Степанова Харитина Никитична
Софроновский, Богородская волость, Уфимский уезд
Год рождения 1899 указан на Памяти народа. Пока не найдено ни одной метрической записи о рождении детей Ивана и Харитины. Браки детей и рождение внуков записаны в МК Богородской церкви. Есть версия, ч... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно