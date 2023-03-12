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Степанов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

год рождения установлен примерно - по сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917года (Губерния Уфимская, уезд Уфимский, волость Богородская, починок Софроновский. Выложено на сайте Башархив)
Рождение ребёнка
1896

Сын: Степанов Петр Иванович

Мать ребёнка: Степанова Харитина Никитична

Рождение ребёнка
1899

Сын: Степанов Павел Иванович

Мать ребёнка: Степанова Харитина Никитична

Софроновский, Богородская волость, Уфимский уезд
Год рождения 1899 указан на Памяти народа. Пока не найдено ни одной метрической записи о рождении детей Ивана и Харитины. Браки детей и рождение внуков записаны в МК Богородской церкви. Есть версия, ч... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Харитина Никитична

Смерть
Неизвестно
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