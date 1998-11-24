Бугаёв Виль Дмитриевич
Место рожденияРостовская область, Орловский р-н, ст. Орловская
Дата рождения01.01.1925
Дата смерти24.11.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Ростовская область, Орловский р-н, ст. Орловская
Рождение ребёнка
31.08.1956
Сын: Бугаёв Юрий Вильевич
Мать ребёнка: не указана
Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
24.11.1998