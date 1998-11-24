Бугаёв Виль Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугаёв Виль Дмитриевич

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Место рождения

Ростовская область, Орловский р-н, ст. Орловская

Дата рождения

01.01.1925

Дата смерти

24.11.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростовская область, Орловский р-н, ст. Орловская
Рождение ребёнка
31.08.1956

Сын: Бугаёв Юрий Вильевич

Мать ребёнка: не указана

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
24.11.1998
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