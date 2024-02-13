Гуськова Прасковея Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуськова Прасковея Дмитриева

Гуськова Прасковея Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионова Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
09.02.1914

Дочь: Родионова Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Родионова Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
09.02.1914

Сын: Родионов Виктор Федорович

Отец ребёнка: Родионова Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
15.07.1916

Дочь: Родионова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Родионова Федор Сергеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.