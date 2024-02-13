Гуськова Прасковея Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1914
Дочь: Родионова Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Родионова Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
09.02.1914
Сын: Родионов Виктор Федорович
Отец ребёнка: Родионова Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
15.07.1916
Дочь: Родионова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Родионова Федор Сергеевич
Смерть
Неизвестно