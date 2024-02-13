Родионова Федор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1891
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1914
Дочь: Родионова Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Гуськова Прасковея Дмитриева
Рождение ребёнка
09.02.1914
Сын: Родионов Виктор Федорович
Мать ребёнка: Гуськова Прасковея Дмитриева
Рождение ребёнка
15.07.1916
Дочь: Родионова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Гуськова Прасковея Дмитриева
Смерть
Неизвестно