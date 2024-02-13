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Родионова Федор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1891

Отец: Родионов Сергей Иванович

Мать: Рябкина Варвара Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуськова Прасковея Дмитриева

Рождение ребёнка
09.02.1914

Дочь: Родионова Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Гуськова Прасковея Дмитриева

Рождение ребёнка
09.02.1914

Сын: Родионов Виктор Федорович

Мать ребёнка: Гуськова Прасковея Дмитриева

Рождение ребёнка
15.07.1916

Дочь: Родионова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Гуськова Прасковея Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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