Гринкевич Галина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринкевич Галина Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1971

Дочь: Абаева Ольга Станиславовна

Отец ребёнка: Гринкевич Станислав

Тернополь, Тернопольская обл, УССР, СССР
Смерть
2022
Украина, Тернопольская область, г Тернополь
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Украина г. Тернополь. новое кладбище
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