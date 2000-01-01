Гринкевич Галина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2022
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1971
Дочь: Абаева Ольга Станиславовна
Отец ребёнка: Гринкевич Станислав
Тернополь, Тернопольская обл, УССР, СССР
Смерть
2022
Украина, Тернопольская область, г Тернополь
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Украина г. Тернополь. новое кладбище