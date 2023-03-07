Бушуев Сергей Георгиевич
Место рождения
Дата рождения10.09.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1922
Отец: Бушуев Георгий Борисов
Мать: Бушуева Анна Тимофиева
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 3 стр АП 65
Крещение
18.09.1922
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 3 стр АП 65
Смерть
Неизвестно