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Бушуев Сергей Георгиевич

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Место рождения

Шаркунова

Дата рождения

10.09.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1922

Отец: Бушуев Георгий Борисов

Мать: Бушуева Анна Тимофиева

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 3 стр АП 65
Крещение
18.09.1922
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 3 стр АП 65
Смерть
Неизвестно
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