Анна Тимофиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1921
Дочь: Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Бушуев Георгий Борисов
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 3 стр АП 22
Рождение ребёнка
10.09.1922
Отец ребёнка: Бушуев Георгий Борисов
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 3 стр АП 65
Рождение ребёнка
17.04.1925
Сын: Бушуев Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Бушуев Георгий Борисов
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 6 стр. АП 13
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно