Анна Тимофиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тимофиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1921

Дочь: Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Бушуев Георгий Борисов

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 3 стр АП 22
Рождение ребёнка
10.09.1922

Сын: Бушуев Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Бушуев Георгий Борисов

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 3 стр АП 65
Рождение ребёнка
17.04.1925

Сын: Бушуев Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Бушуев Георгий Борисов

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 6 стр. АП 13
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Георгий Борисов

Смерть
Неизвестно
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