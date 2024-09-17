(Пекина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.02.1891
Дата смерти04.03.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1891
Отец: Пекин Иван Иванович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1891 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.59 | 9
Место жительства
Неизвестно
Крещение
22.02.1891
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1891 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.59 | 9
Смерть
04.03.1891
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1891 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.59 | 2