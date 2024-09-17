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(Пекина) Мария Ивановна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.02.1891

Дата смерти

04.03.1891

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1891

Отец: Пекин Иван Иванович

Мать: Пекичева Евдокия Макариевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1891 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.59 | 9
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
22.02.1891
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1891 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.59 | 9
Смерть
04.03.1891
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1891 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.59 | 2

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