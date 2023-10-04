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Кель Виктор
Кель Виктор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.11.1958
Пол
Мужской
Отец
Кель Адольф Васильевич
1932 г.р.
Мать
Кель (Дорн) Роза Густовна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1958
Отец:
Кель Адольф Васильевич
Мать:
Кель Роза Густовна
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