Кель Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кель Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1958

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1958

Отец: Кель Адольф Васильевич

Мать: Кель Роза Густовна

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