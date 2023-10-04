Кель (Дорн) Роза Густовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1936
Отец: Дорн Густав Христианович
Мать: Дорн Луиза Федоровна
Рождение ребёнка
04.04.1957
Дочь: Кох Раиса Адольфовна
Отец ребёнка: Кель Адольф Васильевич
Рождение ребёнка
24.11.1958
Сын: Кель Виктор
Отец ребёнка: Кель Адольф Васильевич
Рождение ребёнка
10.01.1961
Дочь: Елизавета Адольфовна
Отец ребёнка: Кель Адольф Васильевич
Рождение ребёнка
25.06.1963
Отец ребёнка: Кель Адольф Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно