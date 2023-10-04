Кель (Дорн) Роза Густовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кель (Дорн) Роза Густовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1936

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1936

Отец: Дорн Густав Христианович

Мать: Дорн Луиза Федоровна

Рождение ребёнка
04.04.1957

Дочь: Кох Раиса Адольфовна

Отец ребёнка: Кель Адольф Васильевич

Рождение ребёнка
24.11.1958

Сын: Кель Виктор

Отец ребёнка: Кель Адольф Васильевич

Рождение ребёнка
10.01.1961

Дочь: Елизавета Адольфовна

Отец ребёнка: Кель Адольф Васильевич

Рождение ребёнка
25.06.1963

Сын: Кель Владимир Адольфович

Отец ребёнка: Кель Адольф Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кель Адольф Васильевич

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