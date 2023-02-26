Лопатенкова (Кузова) Надежда Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатенкова (Кузова) Надежда Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1973

Отец: не указан

Мать: Кузова Людмила Васильевна

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