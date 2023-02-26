Кузова Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузова Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1971

Дочь: Кузова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Кузов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
20.07.1973

Дочь: Лопатенкова Надежда Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузов Виктор Николаевич

Смерть
Неизвестно
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