Кузова Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1971
Дочь: Кузова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Кузов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
20.07.1973
Дочь: Лопатенкова Надежда Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно