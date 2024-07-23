Гора Варвара Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гора Амос Сидорович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Гора Тихон Амосович
Отец ребёнка: Гора Амос Сидорович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Марфа Амосовна
Отец ребёнка: Гора Амос Сидорович
Смерть
Неизвестно