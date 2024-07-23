Гора Варвара Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гора Варвара Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гора Амос Сидорович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Гора Тихон Амосович

Отец ребёнка: Гора Амос Сидорович

Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Марфа Амосовна

Отец ребёнка: Гора Амос Сидорович

Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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