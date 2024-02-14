Фахрутдинов Имаметдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1850
Дата смертиПосле ?.03.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1850
Отец: Сеитов Фахрутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Айша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Имаметдинов Сафа
Мать ребёнка: Айша
Рождение ребёнка
17.03.1870
Мать ребёнка: Айша
Смерть
После ?.03.1870