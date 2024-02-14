Имаметдинов Люкманхаким
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1870
Дата смерти18.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1870
Отец: Фахрутдинов Имаметдин
Мать: Айша
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Имаметдинова) Халися
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Имаметдинов Махмут Лукманович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1926
Дочь: (Имаметдинова) Ханифя
Мать ребёнка: не указана
Смерть
18.08.1942