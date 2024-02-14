Имаметдинов Люкманхаким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Имаметдинов Люкманхаким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1870

Дата смерти

18.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1870

Отец: Фахрутдинов Имаметдин

Мать: Айша

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Имаметдинова) Халися

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Имаметдинов Махмут Лукманович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1926

Дочь: (Имаметдинова) Ханифя

Мать ребёнка: не указана

Смерть
18.08.1942

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