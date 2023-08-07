Настасья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Маврв Никитична
Отец ребёнка: Никита Васильевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ромашова Ксения Никитична
Отец ребёнка: Никита Васильевич
Рождение ребёнка
1771
Сын: Василий Никитич
Отец ребёнка: Никита Васильевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Никита Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1788