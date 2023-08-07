Настасья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Маврв Никитична

Отец ребёнка: Никита Васильевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ромашова Ксения Никитична

Отец ребёнка: Никита Васильевич

Рождение ребёнка
1771

Сын: Василий Никитич

Отец ребёнка: Никита Васильевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Никита Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1788