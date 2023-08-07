Никита Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Маврв Никитична
Мать ребёнка: Настасья Николаевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ромашова Ксения Никитична
Мать ребёнка: Настасья Николаевна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Василий Никитич
Мать ребёнка: Настасья Николаевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Настасья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1789
Причина смерти: натуральная