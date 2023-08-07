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Никита Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Маврв Никитична

Мать ребёнка: Настасья Николаевна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ромашова Ксения Никитична

Мать ребёнка: Настасья Николаевна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Василий Никитич

Мать ребёнка: Настасья Николаевна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Настасья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1789
Причина смерти: натуральная