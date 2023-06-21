Спирина Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирина Мария Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 13.12.1813

Дочь: Спирина Ульяна Леонтьевна

Отец ребёнка: Спирин Леонтий Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.01.1821

Сын: Спирин Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Спирин Леонтий Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Леонтий Кузьмич

Смерть
Неизвестно