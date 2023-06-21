Спирина Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 13.12.1813
Дочь: Спирина Ульяна Леонтьевна
Отец ребёнка: Спирин Леонтий Кузьмич
Рождение ребёнка
22.01.1821
Отец ребёнка: Спирин Леонтий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно