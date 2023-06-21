Спирин Леонтий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиОколо 1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Спирин Кузьма
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спирина Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 13.12.1813
Дочь: Спирина (Спирина) Ульяна Леонтьевна
Мать ребёнка: Спирина Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
22.01.1821
Мать ребёнка: Спирина Мария Георгиевна
Смерть
Около 1834