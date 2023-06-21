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Спирин Леонтий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Около 1834

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Спирин Кузьма

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирина Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 13.12.1813

Дочь: Спирина (Спирина) Ульяна Леонтьевна

Мать ребёнка: Спирина Мария Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.01.1821

Сын: Спирин Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Спирина Мария Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1834

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