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Кудрявцев Малафей Иванов

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Место рождения

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Кудрявцев Иван Купреянов

Мать: Кудрявцева Марья Осипова

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Степанида Малафеева

Мать ребёнка: Кудрявцева Акулина Васильева

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Дарья Малафеева

Мать ребёнка: Кудрявцева Акулина Васильева

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Кудрявцев Петр Малафеев

Мать ребёнка: Кудрявцева Акулина Васильева

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Акулина Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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