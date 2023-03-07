Кудрявцев Малафей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: Кудрявцев Иван Купреянов
Мать: Кудрявцева Марья Осипова
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Степанида Малафеева
Мать ребёнка: Кудрявцева Акулина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Дарья Малафеева
Мать ребёнка: Кудрявцева Акулина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Кудрявцева Акулина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762