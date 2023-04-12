(Саломатина) Ирина Федоровна
Место рожденияд. Малая Ильинка
Дата рождения11.04.1902
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1902
д. Малая Ильинка
При жизни уменьшила свой возраст на 4 года, т.е. указала, что родилась в 1906г.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей
Смерть
1996
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
пос. Хорлово Воскресенкого р-на Московской обл.