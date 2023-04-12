(Саломатина) Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Саломатина) Ирина Федоровна

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Место рождения

д. Малая Ильинка

Дата рождения

11.04.1902

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1902

Отец: Саломатин Федор Илларионович

Мать: Саломатина Анастасия Александровна

д. Малая Ильинка
При жизни уменьшила свой возраст на 4 года, т.е. указала, что родилась в 1906г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей

Смерть
1996
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
пос. Хорлово Воскресенкого р-на Московской обл.
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