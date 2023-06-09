Селезнев Кузьма Федорович
Место рождения
Дата рождения01.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1885
Отец: Селезнев Федор Петрович
ГАЗО Богоявленская церковь
Бракосочетание
14.09.1908
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
27.08.1909
Мать ребёнка: Селезнева Мария Васильевна
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
08.05.1911
Мать ребёнка: Селезнева Мария Васильевна
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
24.07.1912
Дочь: Литвинова Валентина Кузьминична
Мать ребёнка: Селезнева Мария Васильевна
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
06.10.1914
Мать ребёнка: Селезнева Мария Васильевна
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
12.11.1915
Дочь: Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Селезнева Мария Васильевна
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
27.06.1921
Мать ребёнка: Селезнева Мария Васильевна
ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
10.10.1923
Дочь: Екатерина Кузьминична
Мать ребёнка: Селезнева Мария Васильевна
ГАЗО Акты гражданского состояния
Работа или профессия
Неизвестно
военный, чернорабочий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно