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Селезнев Кузьма Федорович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1885

Отец: Селезнев Федор Петрович

Мать: Селезнева Елена Антоновна

ГАЗО Богоявленская церковь
Бракосочетание
14.09.1908

Жена: Селезнева Мария Васильевна

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
27.08.1909

Сын: Селезнев Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Селезнева Мария Васильевна

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
08.05.1911

Сын: Селезнев Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Селезнева Мария Васильевна

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
24.07.1912

Дочь: Литвинова Валентина Кузьминична

Мать ребёнка: Селезнева Мария Васильевна

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
06.10.1914

Сын: Селезнев Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Селезнева Мария Васильевна

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
12.11.1915

Дочь: Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Селезнева Мария Васильевна

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
27.06.1921

Сын: Селезнев Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Селезнева Мария Васильевна

ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
10.10.1923

Дочь: Екатерина Кузьминична

Мать ребёнка: Селезнева Мария Васильевна

ГАЗО Акты гражданского состояния
Работа или профессия
Неизвестно
военный, чернорабочий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно