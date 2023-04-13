Селезнева Елена Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1877
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Овсянникова Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Селезнев Федор Петрович
Рождение ребёнка
09.12.1879
Сын: Селезнев Николай Федорович
Отец ребёнка: Селезнев Федор Петрович
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
13.03.1881
Сын: Селезнев Феофан Федорович
Отец ребёнка: Селезнев Федор Петрович
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
06.01.1884
Дочь: Абрамович Хиония Федоровна
Отец ребёнка: Селезнев Федор Петрович
Рождение ребёнка
01.07.1885
Сын: Селезнев Кузьма Федорович
Отец ребёнка: Селезнев Федор Петрович
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
1888
Сын: Селезнев Максим Федорович
Отец ребёнка: Селезнев Федор Петрович
Рождение ребёнка
24.02.1891
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Селезнев Федор Петрович
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
27.01.1895
Отец ребёнка: Селезнев Федор Петрович
ГАЗО Богоявленская церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно