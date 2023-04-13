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Селезнева Елена Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1877

Муж: Селезнев Федор Петрович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Овсянникова Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Селезнев Федор Петрович

Рождение ребёнка
09.12.1879

Сын: Селезнев Николай Федорович

Отец ребёнка: Селезнев Федор Петрович

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
13.03.1881

Сын: Селезнев Феофан Федорович

Отец ребёнка: Селезнев Федор Петрович

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
06.01.1884

Дочь: Абрамович Хиония Федоровна

Отец ребёнка: Селезнев Федор Петрович

Рождение ребёнка
01.07.1885

Сын: Селезнев Кузьма Федорович

Отец ребёнка: Селезнев Федор Петрович

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
1888

Сын: Селезнев Максим Федорович

Отец ребёнка: Селезнев Федор Петрович

Рождение ребёнка
24.02.1891

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Селезнев Федор Петрович

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
27.01.1895

Сын: Селезнев Иван Федорович

Отец ребёнка: Селезнев Федор Петрович

ГАЗО Богоявленская церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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